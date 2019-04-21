Политика

Кучма пожалел будущего президента УкраиныКрасная весна 08:01

Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма. Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер 21 апреля на своей странице в Facebook. Экс-президент Украины отдал свой голос во втором туре выборов.
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Лицемерный Кучма дал совет «мутному» Зеленскому

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