Кучма поставил условия снятия экономической блокады ДонбассаREGNUM 12:34

с чего всё началось

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Гаджеты Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.

Армия и оружие Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Общество Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Политика Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2» В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.

Происшествия В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.

Общество Против заготовки дров на комарах выступают кыштовчане В этом году проблема заготовки дров особенно обострилась в Кыштовском сельсовете.

Футбол В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022 По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

Армия и оружие Катер Росгвардии для охраны Крымского моста спустили на воду Новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок», построенный для войск национальной гвардии РФ, был спущен сегодня на воду.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.

Экономика В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.

Политика Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

Экономика Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.

Армия и оружие В США испытают гиперзвуковую ракету «Новейшая гиперзвуковая ракета, что разрабатывается на наших заводских мощностях, будет испытана специалистами в ближайшем будущем», - сказал вице-президент оборонного предприятия.

Общество Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Политика Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.