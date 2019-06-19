Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады ДонбассаREGNUM 12:34
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
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с чего всё началось
«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельный районам Донецкой и Луганской областей)»,— отметил господин Кучма, слова которого приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.Коммерсантъ11:49
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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