Кучма поставил условия снятия экономической блокады ДонбассаREGNUM 12:34

с чего всё началось

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Армия и оружие Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.

Происшествия В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Космос У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Происшествия Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Наука Создается система ИИ для бесконтактного слежения за работой сердца Американские ученые и исследователи заняты создание новой системы бесконтактного мониторинга работы сердца, которая сможет в случае внезапной остановки сердца сможет распознать ее по звукам дыхания человека и вызвать помощь.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Происшествия Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи 25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.

Политика Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Наука По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол «Наполи» подтвердил переход Альбиоля в «Вильярреал» Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что защитник Рауль Альбиоль покинет клуб этим летом.

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Наука Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Политика Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.

Экономика В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Футбол Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.

Футбол Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Политика Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

Шоу-бизнес Кристина Асмус удивила поклонников новым образом Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.