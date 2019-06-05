Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивноКомсомольская правда вчера в 14:38

с чего всё началось

Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… было доверие друг к другу.

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кучма, который выступил в качестве представителя Киева в Минске.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Гаджеты Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.

Авто Geely увеличивает гарантию на свои автомобили в России Китайская компания сообщила о запуске новой гарантийной политически на российском рынке, которая подразумевает, что с 1 июля 2019 года гарантийный срок на все новые авто 2019 года выпуска вырастит с 4 лет или 100 тыс. км до 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

Политика Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА "Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Культура BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.

Политика Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.

Экономика Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

Происшествия Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Политика Кучма предложил снять блокаду с Донбасса Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Происшествия Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Экономика Рынок труда США: наметились серьезные проблемы В мае в США было зафиксировано всего 27 тыс. рабочих мест, хотя ожидалось 185 тыс. Как уже было сказано, это самый слабый рост с марта 2010 г. Zerohedge Крупные компании пока не испытывают особых проблем, поскольку лучше приспособлены к борьбе в условиях дефицита на рынке труда.

Кино Джулия Робертс раскрыла оригинальный трагичный финал фильма «Красотка» Американская актриса Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка", который должен был завершиться менее позитивно, пишет inforeactor.ru.