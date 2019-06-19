Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады ДонбассаГазета.Ru 14:57

с чего всё началось

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса. Он описал его в социальной сети Facebook. В частности, по его словам, власти Киева рассмотрят такую возможность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.

Политика Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17 Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Политика Председателем Краснодарского краевого суда стал Алексей Шипилов Должность председателя Краснодарского краевого суда занял 43-летний Алексей Шипилов, до сих пор возглавлявший Белгородский областной суд.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Общество Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.

Футбол «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.

Авто Представлен семиместный микровэн Renault Triber В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда» Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Происшествия Человек задержан за попытку перепрыгнуть через ограду возле Белого дома Секретная служба США заявила о задержании неизвестного мужчины, который сбросил рюкзак и пытался перепрыгнуть через ограду возле Белого дома, передает «Синьхуа».

Происшествия «Нива» сбила людей на остановке в Сочи, два человека погибли Женщина и ребенок погибли в результате ДТП на остановке общественного транспорта в Сочи.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Армия и оружие Шойгу назвал год завершения модернизации ПРО Москвы В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — цитирует Шойгу «Интерфакс».

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Политика Саудовская Аравия раскритиковала доклад ООН по убийству Хашогги Ранее специальный докладчик ООН Агнес Калламар представила 100-страничный документ, в котором говорится, что есть «достоверные доказательства» того, что наследный принц Саудовской Аравии и другие высокопоставленные чиновники причастны к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Политика Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17 Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.

Кино Стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.

Футбол Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Здоровье В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.