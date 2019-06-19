Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады ДонбассаГазета.Ru 14:57
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса. Он описал его в социальной сети Facebook. В частности, по его словам, власти Киева рассмотрят такую возможность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.
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с чего всё началось
«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельный районам Донецкой и Луганской областей)»,— отметил господин Кучма, слова которого приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.Коммерсантъ11:49
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