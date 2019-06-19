Кучма поставил условия снятия экономической блокады ДонбассаREGNUM 12:34

с чего всё началось

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Шоу-бизнес Дмитрия Шепелева затравили после годовщины смерти Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.

Здоровье В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Армия и оружие Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Шоу-бизнес Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.

Экономика Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.

Происшествия Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».

Финансы Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Происшествия Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Происшествия ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Общество Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.

Наука Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Армия и оружие Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом Другие обстоятельства призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось, сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.

Общество Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии» Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.