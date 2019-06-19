Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады ДонбассаREGNUM 12:34
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
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с чего всё началось
"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", — цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.РИА Новости11:10
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева затравили после годовщины смерти Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.
Обновлено в 07:15
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо
Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира
Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.
Обновлено в 10:06
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Происшествия
ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова
Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено в 06:11
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом
Другие обстоятельства призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось, сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.
Обновлено в 04:27
Футбол
Азмун: «Дзюба, Иванович, Байрамян – колхоз. Ракицкий – тоже колхоз»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал трех нынешних и одного бывшего партнера колхозом.
Обновлено в 12:45
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Сыновья-близнецы Марии Шукшиной заметно повзрослели
Мальчики заметно повзрослели за то время, что актриса не показывала их широкой публике.
Обновлено в 06:00