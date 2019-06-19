Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады ДонбассаРБК 13:12
Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле». Об этом по итогам переговоров контактной группы в Минске заявил представитель Украины Леонид Кучма.
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с чего всё началось
"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", — цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.РИА Новости11:10
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Политика
Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»
Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».
Обновлено в 13:15
Кино
Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»
Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Технологии
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.
Обновлено в 13:19
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Общество
Мэрию Серова проверяет СКР за «любовь» к городу
Обновлено вчера в 14:44
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Адель похудела на 10 килограммов после развода
По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Общество
Власти решили изменить сдачу ЕГЭ
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) вскоре может измениться, пишет газета "Известия".
Обновлено в 01:23
Экономика
В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка
Ургант и Розенбаум спели под гитару у Таврического сада
Вчера жители города заметили «звездную парочку» Урганта и Розенбаума недалеко от станции метро «Чернышевская»: они играли на гитаре и пели для петербуржцев.
Обновлено в 07:21
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.
Обновлено в 10:27
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Политика
Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов
Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:08