Кучма назвал условие для снятия экономической блокады ДонбассаРБК 13:12

с чего всё началось

Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле». Об этом по итогам переговоров контактной группы в Минске заявил представитель Украины Леонид Кучма.

Общество Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.

Шоу-бизнес Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа» Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.

Политика Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам» Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».

Кино Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль» Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».

Технологии МТС вернется в салоны «Связного» Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.

Происшествия В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.

Происшествия Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.

Футбол «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.

Общество Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.

Политика Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Наука На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Адель похудела на 10 килограммов после развода По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.

Общество Власти решили изменить сдачу ЕГЭ Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) вскоре может измениться, пишет газета "Известия".

Экономика В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.

Музыка Ургант и Розенбаум спели под гитару у Таврического сада Вчера жители города заметили «звездную парочку» Урганта и Розенбаума недалеко от станции метро «Чернышевская»: они играли на гитаре и пели для петербуржцев.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Футбол Шюррле может продолжить карьеру в России Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.