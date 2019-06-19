Политика

Кучма назвал условие для снятия экономической блокады ДонбассаРБК 13:12

Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле». Об этом по итогам переговоров контактной группы в Минске заявил представитель Украины Леонид Кучма.
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"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", — цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook
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