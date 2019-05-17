Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»РИА Новости вчера в 20:22
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве". Слова Кучмы приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в своем Facebook.
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Кучма считает, что все проблемы Украины из-за «написанной» Москвой истории
Комсомольская правдавчера в 12:10
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Московский Комсомолецвчера в 10:39
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Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
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Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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