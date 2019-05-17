Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»РИА Новости вчера в 20:22

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве". Слова Кучмы приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в своем Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Все проблемы Украины от «написанной Москвой историей», считает Кучма

Газета.Ru01:40

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

РИА Новостивчера в 20:22

Кучма: все проблемы Украины из-за того, что ее история «писалась в Москве»

ТАССвчера в 10:31

Кучма считает, что все проблемы Украины из-за «написанной» Москвой истории

Комсомольская правдавчера в 12:10

Кучма назвал источником проблем Украины «написанную в Москве» историю страны

Pravda.Ruвчера в 11:33

Кучма на примере Николая II объяснил, почему в Украине появились новые герои

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Пушков назвал главные проблемы Украины

Известиявчера в 20:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Общество

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах

Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Наука

Катапультирующий паук запускает свою сеть паутины в добычу

Обновлено 15 мая в 11:21
Общество

В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге

Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Глюкоза прокомментировала скандал с шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 03:47
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Протестующие против храма в Екатеринбурге отказались говорить с мэром

В четверг, 16 мая, Высокинский назначил Иванова ответственным за отбор 30 участников встречи с градоначальником, но он отказался от этого.
Обновлено вчера в 18:51
Авто

Продажи машин Lada в Европе растут

Напомним, что ранее отечественная компания заявила о намерении прекратить поставку автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 08:05
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Авто

В России упал спрос на автомобили с механической КП

Обновлено 16 мая в 11:40
Шоу-бизнес

Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Общество

Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран

По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль

Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли три человека

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой

Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Наука

Поляризация света протопланетных дисков укажет на аксионы

Японские физики предложили новый метод поиска аксионов, основанный на колебаниях поляризации протопланетных дисков.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров

Обновлено в 02:37
Общество

В Казани древнюю мостовую на Волге поставят на госохрану

Катастрофическое обмеление привело к неожиданным последствиям. На дне Волги обнаружили древнюю мостовую, которая много лет была под водой.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Общество

Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе

Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол

«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»

Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кучма Леонид Данилович
Политик
Советский и украинский космический, политический и государственный деятель. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины. Академик Международной академии астронавтики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное