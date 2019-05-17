Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»РИА Новости вчера в 20:22

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве". Слова Кучмы приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в своем Facebook.
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Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

RT на русскомвчера в 20:48

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

РИА Новостивчера в 20:22

Кучма на примере Николая II объяснил, почему в Украине появились новые герои

Московский Комсомолецвчера в 10:39

Кучма назвал источником проблем Украины «написанную в Москве» историю страны

Pravda.Ruвчера в 11:33

Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

Известиявчера в 10:42

Кучма считает, что все проблемы Украины из-за «написанной» Москвой истории

Комсомольская правдавчера в 12:10

Кучма: все проблемы Украины из-за того, что ее история «писалась в Москве»

ТАССвчера в 10:31
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Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Ангар со стройматериалами площадью 1 тыс. кв. м сгорел в Волгограде

Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС минувшей ночью в Волгограде, пострадавших нет, на юге города горел ангар со стройматериалами площадью 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие

Британские читатели раскритиковали перехват самолетов РФ над Балтикой

Обновлено в 00:46
Экономика

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 05:07
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено вчера в 12:09
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия

В Волгограде задержали семерых «Свидетелей Иеговы»

В Волгограде 16 мая сотрудники ФСБ и полиции задержали не менее семи «Свидетелей Иеговы», сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Культура

Британец купил на барахолке подлинник Пикассо за $293

Британец приобрел на барахолке картину, выполненную в стилистике Пабло Пикассо, которая оказалась оригиналом испанского сюрреалиста.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-аташе группы «На-На» Людмилы Николаевой

Бари Алибасов сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram о смерти бессменного пресс-аташе группы «На-На» Людмилы Сергеевны Николаевой.
Обновлено в 00:30
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы

Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено вчера в 09:21
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Энергетика

Аргентина решила стать нефтедобывающей державой

Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Политика

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
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Кучма Леонид Данилович
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Советский и украинский космический, политический и государственный деятель. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины. Академик Международной академии астронавтики.
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Степан Андреевич Бандера
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Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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