Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»RT на русском 20:48
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве». Соответствующее заявление было сделано Кучмой во время встречи с делегацией из Литвы. Об этом в своём Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
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Почему нам не даете возможность, чтобы на Украине сами разобрались, кто есть кто?
— Леонид Кучма, политикАргументы и Факты 22:29
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Кучма на примере Николая II объяснил, почему в Украине появились новые герои
Московский Комсомолец10:39
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Принято решение о членстве России в ПАСЕ
Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму и на юго-востоке Украины.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
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Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
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Гаджеты
Xiaomi выпустит сверхбюджетный смартфон Redmi 7A
Судя по характеристикам, Redmi 7A должен расположится между Redmi 7 и сверхбюджетным Redmi Go.
Обновлено в 07:03
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено в 14:26
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:09
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено в 15:52
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 19:06
Музыка
Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступил с композицией Scream во втором полуфинале, который в эти минуты проходит в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Теннис
Федерер снялся с четвертьфинала турнира в Риме из-за травмы
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP.
Обновлено в 07:58
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Путешествия
В Швейцарию прибыла группа из 12 тысяч китайских туристов
Обновлено в 15:30
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
Обновлено в 13:42
Путешествия
После океана Федор Конюхов решил покорить стратосферу
Обновлено в 19:41
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48