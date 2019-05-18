Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»Газета.Ru 03:33

Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Здоровье Названы причины роста заболеваемости раком кишечника Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.

Спорт Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения 18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.

Хоккей Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв) В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.

Футбол Особое мнение: Арсений Веснин Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.

Футбол Агентом трех братьев Азаров стал их отец Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей.

Футбол Интервью с Алексеем Миранчуком про Головина, Лигу чемпионов и Кубок России Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.

Общество Александр Беглов поручил решить проблему светофоров в Кронштадте Врио губернатора дал поручение составить комплексный план установки умных светофоров и дорожных знаков,а в случае необходимости решить вопрос оперативно.

Политика Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.

Политика России возвращают право голоса в ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.

Политика Порошенко отправил в отставку своего пресс-секретаря и ряд советников Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил от занимаемых должностей своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирину Геращенко и полпреда в Верховной раде Ирину Луценко.

Общество Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.

Кино Финал «Игры престолов» потребовали переснять На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.

Общество E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.

Экономика Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.

Гаджеты Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi 7A В Сети опубликовали первые изображения нового бюджетного смартфона Redmi 7A.

Армия и оружие США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.

Общество На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр Многофункциональный центр с торговыми площадями появится на месте Лефортовского рынка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Наука В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.

Общество В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта Путину рассказали, что на строительство детской площадки в Рязани было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100 В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.

Здоровье Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.