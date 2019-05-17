Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»Газета.Ru 03:33
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
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