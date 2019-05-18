Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»Газета.Ru 03:33
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
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Кучма считает, что все проблемы Украины из-за «написанной» Москвой истории
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Московский Комсомолецвчера в 10:39
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