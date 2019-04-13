Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком игрока на бортГазета.Ru 00:30

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров может быть дисквалифицирован за толчок на борт стоящего на коленях защитника "Коламбуса" Маркуса Нутиваары, сообщает "Советский спорт". Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пригласил нападающего на слушание, которое пройдет 14 апреля.

Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком игрока на борт

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