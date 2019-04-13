Хоккей
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка СтэнлиВести.Ru 00:33
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс". В одном из эпизодов россиянин толкнул на борт сидящего на коленях игрока "пиджаков" Маркуса Нутиваару.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
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Обновлено в 05:47
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Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
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