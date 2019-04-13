Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка СтэнлиВести.Ru 00:33

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс". В одном из эпизодов россиянин толкнул на борт сидящего на коленях игрока "пиджаков" Маркуса Нутиваару.

Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

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