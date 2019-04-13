Хоккей
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка СтэнлиВести.Ru 00:33
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс". В одном из эпизодов россиянин толкнул на борт сидящего на коленях игрока "пиджаков" Маркуса Нутиваару.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Политика
Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко
Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие
«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе
Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
Власти китайского туристического города Санья на острове Хайнань присвоили россиянину Юрию Пасканному звание "лучшего туриста" за спасение жизни утопающего китайца, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя турфирмы.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Зеленский встретился с Макроном
Обновлено вчера в 11:27
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» во втором матче серии, Панарин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свое имя гол и результативную передачу.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35
Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО
Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились у российских ритейлеров.
Обновлено вчера в 18:01
Культура
Что покажут на ТВ накануне 70-летия Аллы Пугачевой
Народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отметит свое 70-летие.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено 11 апреля в 15:00
Космос
В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны
Военный летчик Хаззаа Аль-Мансури станет первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, который осенью отправится на российском корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Киеве агрессивного водителя примотали скотчем к столбу
Обновлено в 01:51
Космос
Монумент «Покорителям космоса» подсветят в честь Дня космонавтики
Обновлено вчера в 09:27