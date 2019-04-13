Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛКоммерсантъ 05:07

Департамент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по вопросам безопасности игроков открыл дисциплинарное дело в отношении российского форварда «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиты Кучерова. Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.

Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Экономика Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.

Единоборства Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.

Происшествия На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Общество КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.

Финансы Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.

Шоу-бизнес Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".

Происшествия Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.