Хоккей

Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛКоммерсантъ 05:07

Департамент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по вопросам безопасности игроков открыл дисциплинарное дело в отношении российского форварда «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиты Кучерова. Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
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