Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛRT на русском 00:29

Оформив дубль в матче своей команды против «Детройта» (3:2), российский форвард «Тампы» сумел превзойти достижение Венсана Лекавалье по набранным очкам за сезон в составе «Лайтнинг». Кучеров был назван главной звездой встречи. Теперь на счету россиянина 110 (33+77) баллов в 69 играх.
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Никита Кучеров
Разумеется, это особенный момент для меня и моей семьи. В меня многие не верили, я же просто пытаюсь продолжать доказывать, что они были неправы.
— Никита Кучеров, российский хоккеистProstoProSport 06:06

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