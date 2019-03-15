Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиянГазета.Ru 01:57

Предыдущий рекорд принадлежал форварду "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину. В сезоне-2008/09 он отдал 78 передач. В активе Кучерова 115 (35+80) очков в 71 матче регулярного чемпионата.

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

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