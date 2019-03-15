Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиянГазета.Ru 01:57

Детройт
Тампа-Бэй
4 – 5
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Показать детали
Скрыть
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди российских игроков, передает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кучеров стал первым игроком, набравшим 115 очков с 2007 года

Советский спорт07:31

Стэмкос о Кучерове: «Нас никогда не удивляет то, что он делает. Для НХЛ это главный комплимент»

Sports.ru03:55

Могильный, Буре, Овечкин. Гениальные сезоны русских звезд НХЛ до Кучерова

Спорт-Экспресс08:00

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

Газета.Ru01:57

Кучеров — уже самый великий русский бомбардир в истории НХЛ. В 90-е набирать очки было гораздо легче

Sport24.ru05:30

«Тампа» и Кучеров продолжают феерию. «Детройт» пал, падет ли его «вечный» рекорд?

Матч ТВ05:00

Почему Никита Кучеров показывает невероятный хоккей, сравнение звёзд НХЛ

Чемпионат05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Политика

Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии

Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Здоровье

В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии

Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Происшествия

«Аэрофлот» не исключил отказа от покупки Boeing 737 Max для «Победы»

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с безопасностью этих самолетов до ноября.
Обновлено в 10:21
Общество

Узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы

Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна

Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Обновлено в 06:33
Происшествия

Очевидец рассказал о теракте в Новой Зеландии

Свидетель атаки на мечеть в новозеландском Крайстчерче рассказал о трагедии.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Американские солдаты помочились на памятник Свободы в Латвии

Полиция Риги оштрафовала двух американских военнослужащих, справивших нужду на памятник Свободы, передает агентство LETA.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой рассказала о состоянии певицы

Состояние певицы Юлии Началовой стабильное, ухудшений нет, сообщила РИА Новости ее пиар-менеджер Анна Исаева.
Обновлено в 08:46
Происшествия

На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек

Обновлено в 10:58
Экономика

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Политика

В МИД назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию

Ранее в пятницу представитель МИД Турции заявил РИА Новости, что визит Сергея Лаврова в Анталью, который планировался на 18 марта, отложен на более поздний срок, не уточнив причину переноса.
Обновлено в 10:31
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Футбол

В Лиге чемпионов прошла жеребьевка четвертьфиналов

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.
Обновлено в 11:16
Технологии

В правительстве предпочли конкурентную модель единому оператору 5G

Создание в РФ единого инфраструктурного оператора сетей 5G не является приоритетным вариантом, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 11:14
Политика

США, Британия, Германия и Франция отказались восстанавливать Сирию

США, Великобритания, Германия и Франция не намерены оказывать помощь в восстановлении Сирии.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище

Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
Транспорт

Собянин раскритиковал хитрый способ не платить за парковку

Обновлено в 10:31
Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика

Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено в 05:33
Спорт

Хованцев психанул из-за вопросов о составе сборной по биатлону

Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказался назвать спортсменов, которые представят сборную России в эстафетных гонках на чемпионате мира в Швеции, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Советника красноярского губернатора задержали по делу о мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержали советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 11:10
Религия

Патриарх Кирилл попросил передать Спасо-Андроников монастырь РПЦ

Обновлено в 06:38
Политика

Экс-жена Грудинина опасается его депутатского мандата

Глава подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сможет использовать свою возможную депутатскую неприкосновенность во время бракоразводного процесса, опасается его экс-супруга Ирина.
Обновлено в 10:41
Политика

Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Политика

В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова

Обновлено в 10:38
Общество

В Минтрансе намерены установить минимальные габариты ручной клади

Министерство транспорта России планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никита Игоревич Кучеров
Российский хоккеист
Российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное