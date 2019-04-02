Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезонРИА Новости 00:47

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В понедельник "Тампа Бэй" обыграла в гостях "Оттаву" в матче регулярного чемпионата со счетом 5:2. Кучеров отдал три результативные передачи.

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

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