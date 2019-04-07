Кучеров побил рекорд Могильного в НХЛМойка78 вчера в 16:57

Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй» набрал 128-е очко за сезона в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».

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