Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного в НХЛМойка78 вчера в 16:57
Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй» набрал 128-е очко за сезона в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».
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Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Экономика
Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах
Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Кино
Автор «Викингов» создаст сериал «Доктор Живаго»
Обладатель премии "Эмми" за сериалы "Викинги" и "Тюдоры" Майкл Херст был выбран руководством Wild Bunch TV для работы над адаптацией романа лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака "Доктор Живаго".
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Спорт
Решивший уйти из спорта лыжник выиграл марафон на ЧР
Обновлено в 07:09
Футбол
«Ротор» минимально обыграл «Балтику»
"Ротор" принимал "Балтику" и открыл счет на 47-й минуте, когда точный удар получился у Мухаммада Султонова.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Главарю «Тамбовской» ОПГ Барсукову предъявлены обвинения по делу об убийстве Старовойтовой
Обновлено в 08:01
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 06:10
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Известная супермодель Наташа Поли родила сына
Супермодель из Перми Наташа Поли сообщила своим поклонникам, что стала мамой во второй раз.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Хоккей
Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли
Обновлено в 03:33
Технологии
Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru
«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Хоккеист Войнов может получить новую дисквалификацию от НХЛ
Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить новое отстранение от хоккея на длительный срок.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Здоровье
В России появится новая медицинская специальность
С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 03:18
Здоровье
В Приморье объявили неблагоприятную эпидемическую ситуацию
На территории Приморского края эпидемическая ситуация по ряду природно-очаговых инфекций оценивается как неблагополучная, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено в 02:26
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Армия Хафтара продолжает наступление на Триполи
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление к центру Триполи, несмотря на призывы ООН.
Обновлено вчера в 06:09