Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛRT на русском 01:35
Вашингтон—
Тампа-Бэй
4 – 5
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Показать детали
Скрыть
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Овечкин бросил 11 раз, но так и не пробил Василевского! А у Кучерова 119 очков – он в шаге от Федорова
Спорт-Экспрессвчера в 23:30
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Глава Оренбуржья Юрий Берг не писал заявления об отставке
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг не писал заявления о своей отставке.
Обновлено 19 марта в 07:41
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Музыка
В Новосибирске стартует VI Транссибирский арт-фестиваль
Напомним, первый «Транссибирский арт-фестиваль» состоялся по инициативе Вадима Репина в Новосибирске в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Авто
Минпромторг предложил субсидировать производителей легковых автомобилей на газомоторном топливе
Правительство предложило субсидировать производство легковых автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом.
Обновлено 19 марта в 06:49
Спорт
Загитова завершила сдачу допинг-теста на ЧМ в 3 часа ночи
Как стало известно "СЭ", победительница короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завершила процедуру сдачи допинг-теста и покинула каток только в 3 часа ночи.
Обновлено в 00:25
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
21 марта в Петербурге снова эвакуируют школы и больницы
Обновлено в 03:26
Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина
Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Два россиянина застрелены при совершении ограбления на Бали
Организованная группа из семи человек совершила нападение на пункт обмена валют на острове Бали.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»
Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ проходит испытания в пустынях Сирии
Российские военные начали испытывать вертолет Ми-28НМ в сложнейших погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Кино
В Рязани начался прокат боевика с Мэлом Гибсоном «Закатать в асфальт»
Актёр Винс Вон снимался в фильме Мела Гибсона «По соображениям совести» 2016 года выпуска.
Обновлено в 03:23
Футбол
Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии
Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
«Ожившая восковая кукла»: Стилист раскритиковала макияж Аллы Пугачевой
Анастасия Николаева, занимающая пост главного стилиста Dajmur, напомнила о европейской тенденции давать пожилым людям право на самовыражение.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Девушка Тимати не пришла на юбилей его дочери
Поздравить девочку собрались все родственники и друзья родителей. Однако подруга Тимати не пришла на день рождения его дочери.
Обновлено вчера в 21:40
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04