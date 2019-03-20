Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛRT на русском 01:35

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

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