Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроковГазета.Ru вчера в 21:03

Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов. До этого подобного приза удостаивались еще три российских игрока - Сергей Федоров (1994 год), Александр Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012).

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

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