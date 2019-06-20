Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроковГазета.Ru 21:03

Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов. До этого подобного приза удостаивались еще три российских игрока - Сергей Федоров (1994 год), АЛександр Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Василевский впервые в карьере завоевал «Везина Трофи»

Sport24.ru21:54

Василевский - лучший вратарь сезона в НХЛ

Спорт-Экспресс21:50

Василевский впервые стал обладателем «Везина Трофи»

Матч ТВ21:56

НХЛ. Василевский впервые стал лучшим вратарем сезона

Sports.ru21:49

Андрей Василевский выиграл приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ

Чемпионат21:55

Василевский признан лучшим вратарем НХЛ сезона-2018/19

ТАСС21:50

Джон Купер: Если из этого сезона что-то и стоит запомнить, то это игру Василевского и Кучерова

Советский спорт09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 21:49
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Космос

В NASA предсказали геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Несколько лет назад специалисты NASA заявили, что на Земле существует большая вероятность повторения так называемого «События Кэррингтона» – мощнейшей геомагнитной бури, которая в 1859 году привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 22:04
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Обновлено в 15:47
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
ЖКХ

В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 07:15
Политика

США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17

Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Общество

Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»

Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Актер Александр Никольский стал жертвой мошенницы

Актер никогда не был замешан в крупных скандалах, однако недавно его обвинили в разрушении семьи.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Агент мужа Климовой Месхи: «Я сомневаюсь, что они разводятся»

Обновлено в 10:19
Здоровье

Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом

Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.
Обновлено в 07:58
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Обновлено в 13:06
Космос

Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету

Обновлено в 11:30
Музыка

YouTube улучшит качество более 1000 клипов известных исполнителей

Пресс-служба хостинга сообщила, что записи будут доступны в разрешении 1080p Сервис YouTube и компания Universal Music Group планируют обновить до 2020 года более 1000 видеоклипов, в том числе, снятых несколько десятилетий назад, передает Интерфакс.
Обновлено в 18:59
Политика

WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Обновлено в 21:29
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Спорт

Большунов уступил Клебо на лыжероллерном турнире в Норвегии

Обновлено в 16:30
Авто

В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Политика

Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США

Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
Обновлено в 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное