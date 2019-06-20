Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроковГазета.Ru 21:03
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов. До этого подобного приза удостаивались еще три российских игрока - Сергей Федоров (1994 год), АЛександр Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012).
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
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