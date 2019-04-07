Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛМатч ТВ 01:46

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19. На счету россиянина 128 очков (41+ 87), он впервые в карьере получит приз лучшему бомбардиру «Арт Росс Трофи». Отметим, что Кучеров также стал лучшим ассистентом регулярного сезона.

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