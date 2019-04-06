Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд МогильногоГазета.Ru 16:41
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
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