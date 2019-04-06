Кучеров прокомментировал побитый им рекорд МогильногоГазета.Ru 16:41

Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".

Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

Политика Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".

Авто Продажи бюджетного компактвэна Renault Triber начнутся в июле Как стало известно порталу Car.ru, компания Renault в июле этого года выведет на индийский рынок сверхбюджетный автомобиль.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Политика Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.

Наука Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Авто Что такое «кик-даун» на АКПП и когда его нужно применять У автомобилей с автоматической коробкой есть специальная функция быстрого ускорения, которая получила название «кик-даун».

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Шоу-бизнес Дочь Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы Стоит отметить, что это было первое появление девочки на публике после похорон ее мамы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из столичных больниц.

Происшествия В Дании после стрельбы задержали 14 человек «К настоящему времени 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед», — указано в сообщении.

Наука Ученые назвали главную причину рака Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.

Происшествия Москвич купил две пачки сока за миллион рублей Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Общество В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой 6 апреля в столице США захоронили урну с прахом правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря 2018 г. в Москве.

Политика Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.

Авто Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

Политика Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.