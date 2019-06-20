Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛРИА Новости 00:23
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ. Церемония вручения наград НХЛ состоялась в Лас-Вегасе. Помимо Кучерова на приз претендовали форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.
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