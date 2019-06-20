Хоккей

Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛRT на русском 02:12

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был награждён «Харт Трофи» по итогам сезона-2018/19 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Данная награда вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.
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