Хоккей

Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон»
Вести.Ru
00:55

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей пять очков в одной игре набрал российский нападающий Никита Кучеров. Форвард забросил шайбу и отдал четыре результативный передачи.
Вести.Ru00:55

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Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Ковальчук — второй

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Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть на выезде «Эдмонтон»

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НХЛ. Кучеров набрал 5 очков в матче с «Эдмонтоном» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров

Sports.ruвчера в 23:55
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