Первой звездой был признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Форвард молний впервые за карьеру набрал пять очков в победном матче против "Эдмонтона" (6:3), забросив шайбу и отдав четыре результативные передачи. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

Вести.Ru 02:57