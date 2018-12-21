Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Ковальчук – второй
Вести.Ru
02:57

Первой звездой был признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Форвард молний впервые за карьеру набрал пять очков в победном матче против "Эдмонтона" (6:3), забросив шайбу и отдав четыре результативные передачи. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги.
Вести.Ru02:57

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Кучеров: я просто играю в хоккей и пытаюсь насладиться игрой

РИА Новости04:34

Никита Кучеров: Просто пытаюсь получить удовольствие от игры

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НХЛ. Кучеров стал первой звездой дня, Ковальчук – второй

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Невероятный Кучеров затмил Макдэвида и набрал пять очков. Никита – второй бомбардир НХЛ!

Спорт-Экспресс03:15

Кучеров: «Просто пытаюсь получать удовольствие от игры»

Sport24.ru03:40

Никита Кучеров впервые в карьере набрал пять очков за матч

Чемпионат03:30
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