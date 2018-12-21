Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Ковальчук – второй
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Ковальчук – второйВести.Ru02:57
Первой звездой был признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Форвард молний впервые за карьеру набрал пять очков в победном матче против "Эдмонтона" (6:3), забросив шайбу и отдав четыре результативные передачи. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги.
Вести.Ru02:57
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