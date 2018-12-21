В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) форвард набрал пять очков, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи. Второй звездой дня стал хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» россиянин Илья Ковальчук. Он оформил дубль в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Ковальчук — второй

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