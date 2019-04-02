Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛРИА Новости 02:38
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой дня по итогам матчей понедельника в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров отдал три результативные передачи в матче с "Оттавой" (5:2).
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Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу
Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Происшествия
Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки
В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Экономика
Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Культура
Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта
Скандальный блогер Лена Миро живейшим образом отреагировала на новость о том, что Ольге Бузовой стало плохо после выступления в Мытищах.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Для туристов в России подготовили новый налог
Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Общество
Генпрокуратура России в УрФО купит квартиру в Екатеринбурге за 11,6 млн
Генеральная прокуратура РФ в УрФО приобретет недвижимость в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей.
Обновлено в 03:10
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено вчера в 07:08
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Общество
Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится
В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
Обновлено в 00:23
Кино
Овцы против пришельцев: вышел трейлер сиквела «Барашка Шона»
Стал доступен первый трейлер мультфильма «Барашек Шон: Фермагеддон». Барашек по имени Шон вновь попадает в необычные приключения.
Обновлено в 02:30
Экономика
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено вчера в 18:44
Политика
В США опасаются ущерба энергетической системе страны от России и Китая
Политики запросили информацию о мерах, которые принимаются корпорацией в целях защиты надёжного функционирования единой энергосистемы США от ущерба, «возможного в силу специфики каналов поставок, в частности из России и Китая».
Обновлено в 01:49
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01