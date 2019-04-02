Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛРИА Новости 02:38

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой дня по итогам матчей понедельника в регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров отдал три результативные передачи в матче с "Оттавой" (5:2).
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Кучеров стал первой звездой игрового дня НХЛ

Советский спорт03:26

НХЛ. Кучеров стал первой звездой дня

Sports.ru02:22

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru03:02

Кучеров - первая звезда дня в НХЛ

Спорт-Экспресс02:33

«Он был просто собой». Купер похвалил Кучерова после матча с «Оттавой Сенаторз»

Sport24.ru03:28

Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Матч ТВ02:55

Брэди Ткачук в дебютный сезон в НХЛ установил рекорд «Оттавы»

Чемпионат03:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Обновлено в 02:51
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко

Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Задержано иностранное судно, незаконно ловившее крабов в Японском море

Обновлено в 03:08
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Происшествия

Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки

В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Культура

Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта

Скандальный блогер Лена Миро живейшим образом отреагировала на новость о том, что Ольге Бузовой стало плохо после выступления в Мытищах.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Для туристов в России подготовили новый налог

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Общество

Генпрокуратура России в УрФО купит квартиру в Екатеринбурге за 11,6 млн

Генеральная прокуратура РФ в УрФО приобретет недвижимость в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей.
Обновлено в 03:10
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки

Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено вчера в 07:08
Транспорт

Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта

В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Общество

Гороскоп на 2 апреля: все, что вы начнете сегодня, продолжится

В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
Обновлено в 00:23
Кино

Овцы против пришельцев: вышел трейлер сиквела «Барашка Шона»

Стал доступен первый трейлер мультфильма «Барашек Шон: Фермагеддон». Барашек по имени Шон вновь попадает в необычные приключения.
Обновлено в 02:30
Экономика

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Обновлено вчера в 18:44
Политика

В США опасаются ущерба энергетической системе страны от России и Китая

Политики запросили информацию о мерах, которые принимаются корпорацией в целях защиты надёжного функционирования единой энергосистемы США от ущерба, «возможного в силу специфики каналов поставок, в частности из России и Китая».
Обновлено в 01:49
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
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