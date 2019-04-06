Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛГазета.Ru вчера в 16:50
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ. На счету форварда "Тампа-Бэй", ставшего также лучшим бомбардиром лиги, 128 (41+87) баллов.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
«Потрясающе! Никита — лидер сильнейшей лиги мира». Ларионов — о рекорде Кучерова
Sport24.ruвчера в 23:02
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Авто
Составлен топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
Автомобильные эксперты составили список полноприводных кроссоверов, работающих на дизельном моторе, цена которых не превышает 800 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено вчера в 04:50
Космос
Источник назвал дату запуска очередного спутника «Глонасс-М»
«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сообщил источник.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A
В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.
Обновлено вчера в 05:32
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 05 апреля в 16:50
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 03:04
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием
Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено 05 апреля в 05:24
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома
Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
ВКС РФ решили проблему с обнаружением дронов
Военно-воздушные силы России некоторое время назад столкнулись с трудностями при обнаружении дронов, однако сейчас эта проблема решена.
Обновлено вчера в 13:04
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Политика
На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено вчера в 09:15