Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно КучеровВести.Ru 09:57

Напомним, что рекорд Могильного среди российских легионеров в 127 очков держался порядка 26 лет. Кучеров в заключительном матче регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" (6:3) набрал два очка, благодаря которым его показатель по системе "гол + пас" стал 128 баллов.

Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно Кучеров

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