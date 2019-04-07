Хоккей
Александр Могильный: приятно, что мой рекорд побил именно КучеровВести.Ru 09:57
Напомним, что рекорд Могильного среди российских легионеров в 127 очков держался порядка 26 лет. Кучеров в заключительном матче регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" (6:3) набрал два очка, благодаря которым его показатель по системе "гол + пас" стал 128 баллов.
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