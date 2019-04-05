Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛГазета.Ru вчера в 16:50

Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ. На счету форварда "Тампа-Бэй", ставшего также лучшим бомбардиром лиги, 128 (41+87) баллов.
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Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член тройного золотого клуба.
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