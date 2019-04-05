Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛГазета.Ru вчера в 16:12

Форвард набрал два (1+1) очка в матче против "Бостон Брюинз" (6:3). Таким образом, он записал себе на счет 128 очков в текущей "регулярке". Кучеров обновил российский рекорд лиги по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежний рекорд принадлежал Могильному — 127 очков в сезоне-1992/93.

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

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