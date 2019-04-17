Хоккей
Кучеров набрал первое очко в текущем розыгрыше Кубка СтэнлиSport24.ru вчера в 19:34
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде 4-го матча серии Кубка Стэнли против «Коламбус Блю Джекетс». На 9-й минуте встречи Кучеров и Энтони Чирелли помогли отличиться Стивену Стэмкосу, который сократил отставание «молний» в счете — 1:2.
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