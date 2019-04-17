Кучеров набрал первое очко в текущем розыгрыше Кубка СтэнлиSport24.ru вчера в 19:34

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде 4-го матча серии Кубка Стэнли против «Коламбус Блю Джекетс». На 9-й минуте встречи Кучеров и Энтони Чирелли помогли отличиться Стивену Стэмкосу, который сократил отставание «молний» в счете — 1:2.

Политика Арестованный в Греции Винник написал письмо Путину Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции летом 2017 года, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о возобновлении голодовки и попросил позаботиться о его семье.

Происшествия BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.

Политика В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.

Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+»,— заявил тогда министр.

Общество Москалькова прокомментировала УДО Карауловой Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Политика Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.

Политика Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.

Политика Умер замруководителя администрации губернатора Забайкальского края В своем кабинете скончался от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов.

Экономика В России появятся 10 миллионов безработных Издание со ссылкой на аналитические материалы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП) поясняет, что миллионы россиян попросту не справятся с работой, которую им придется выполнять.

Экономика ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4% "Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2019 года составил 21,34 триллиона юаней, рост в годовом выражении - 6,4%", - говорится распространенном в среду докладе.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Кино В российском прокате «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера Российский прокатчик фильма «запикал» слова нецензурной брани и слово «Гитлер», однако, оставив его в субтитрах.

Происшествия На Камчатке ребенок умер после операции в больнице Мальчик, страдающий онкологическим заболеванием, не смог очнуться от наркоза после плановой операции.

Общество Уровень одобрения Сталина в России установил исторический рекорд В России обновился исторический рекорд уровня одобрения Иосифа Сталина.

Происшествия СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.

Политика Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.

Происшествия В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.

Политика Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».