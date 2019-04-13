Хоккей
Кучеров может быть дисквалифицирован за толчок сидящего на коленяхНева Спорт 01:45
Кучеров был удалён на 56-й минуте игры с «Коламбусом» (1:5) до конца матча. На россиянина тут же набросился Джош Андерсон, но за лучшего игрока НХЛ вступился Виктор Хедман. В матче с «Коламбусом» Кучеров вновь не забил — на его счету 3 броска в створ и силовой приём за 20.36.
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