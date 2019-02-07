Футбол

Кучаев перенес операцию на менискеSport-place вчера в 13:26

Сегодня стало известно, что Кучаев успешно перенес очередную операцию. О сроках возвращения в общую тренировочную группу будет объявлено позже. Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кучаев в Германии успешно перенес операцию. Это уже вторая за год

Спорт день за днем02:48

Кучаев перенес операцию в связи с травмой мениска

Матч ТВвчера в 13:21

Хавбек ЦСКА Кучаев перенес операцию на мениске

Sport24.ruвчера в 12:56

Кучаев успешно прооперирован в Германии

Спорт-Экспрессвчера в 13:01

Кучаев перенёс операцию в связи с повреждением мениска

Чемпионатвчера в 12:56

Игрок ЦСКА Кучаев был прооперирован в Германии

Советский спортвчера в 13:01

Хавбек ЦСКА Кучаев перенес вторую операцию за последние полгода

Sports.ruвчера в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 03:41, Ашберн
Кино

Умер народный артист Сергей Юрский

Обновлено в 01:17
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Кемеровской области

Опубликовано видео с места падения автобуса в Кемеровской области, где погибли шесть человек.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено вчера в 16:13
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

Обновлено вчера в 08:31
Транспорт

Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля

Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Происшествия

СМИ обнаружили еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Накануне британское издание The Telegraph сообщило, что в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий россиянин: его якобы зовут Сергей Федотов, он также является сотрудником ГРУ, как и основные подозреваемые Петров и Боширов.
Обновлено в 03:24
Транспорт

С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку

С 1 марта в Москве водители начнут получать штрафы в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках, сообщили в ГИБДД Москвы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:28
Наука

Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики

Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».
Обновлено вчера в 12:50
Транспорт

АЛРОСА ответила на сообщения о прекращении полетов на Байконур

Авиакомпания «АЛРОСА» (принадлежит одноименной добывающей компании) прекратила полеты на Байконур, сообщил РБК гендиректор компании Андрей Гулов.
Обновлено в 03:21
Спорт

Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Гаджеты

Apple устранила возможность подслушивать абонентов через FaceTime

Apple выпустила обновление iOS 12.1.4, чтобы исправить серьезную уязвимость в FaceTime, которая позволяла людям в мессенджере FaceTme подслушивать пользователей iPhone.
Обновлено в 03:23
Авто

Представлен обновлённый внедорожник Toyota Sequoia

Сегодня на открытии автосалона в Чикаго состоялась презентация полноразмерного внедорожника Тойоту Sequoia в форсированной модификации TRD Pro.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из заключения экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля

В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Экономика

Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
Обновлено вчера в 22:00
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено вчера в 04:36
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Останкинская башня станет красной в День влюбленных

Обновлено в 01:41
Общество

Российских силовиков обязали скинуться на архангела

Руководитель управления учебной и воспитательной работы Сергей Петров разослал по подразделениям ведомства письмо с просьбой организовать централизованный сбор денег с сотрудников на памятник.
Обновлено в 02:49
Общество

Строители петербургского метро устроили забастовку в шахте

Обновлено в 02:17
Здоровье

Число заболевших корью в России выросло с декабря в 3,5 раза

Заболеваемость корью в России с конца прошлого года выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 02:48
Наука

Назван идеальный продукт от депрессии

Американские ученые проанализировали пищевые привычки и психическое здоровье более 26 тысяч человек и выяснили, что потребление грецких орехов связано с меньшими риском развития депрессии.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Названы лучшие стиральные порошки

Худший результат по анионогенным ПАВ (ванадий, мышьяк, селен, молибден) показал порошок AOS/«Я родился» — 47 миллиграммов ПАВ на литр воды, лучшие — у «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» (13 миллиграмм на литр).
Обновлено в 00:08
Политика

Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже

Богатейший бизнесмен в мире, глава компании Amazon Джефф Безос обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в вымогательстве и шантаже, пишет в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Музыка

Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении»

Обновлено в 02:20
ещё по теме
Константин Витальевич Кучаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное