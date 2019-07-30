Финансы
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублейИнтерфакс 07:45
На начало 2019 года "кубышка" составляла 3,06 трлн рублей. За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
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Общество
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