На начало 2019 года "кубышка" составляла 3,06 трлн рублей. За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.

Политика Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.

Происшествия Момент падения военного самолета в Пакистане попал на видео Видео момента крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана появилось в Сети.

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Экономика В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.

Авто В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107 В интернете появилось фото необычного гибрида моделей ВАЗ. На снимке запечатлена версия 2106 в сборке 2107.

Технологии Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Армия и оружие Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве 15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.

Экономика Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.

Политика Сотрудники Конгресса США посетят Совет Федерации России Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что СФ посетят сотрудники аппарата Конгресса США 29 августа.

Политика Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.

Авто В июне россияне стали чаще покупать кроссоверы и внедорожники В июне 2019 года в России было продано 59 418 новых автомобилей сегмента SUV – на 1,3% больше, чем годом ранее.

Происшествия Крупный пожар на Рязанском комбайновом заводе ликвидирован Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Музыка Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список был опубликован 30 июля на сайте издания.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.