Спорт
Кубок мира по лыжному спорту стартовал в финской Руке
Кубок мира по лыжному спорту стартовал в финской РукеЭхо Москвы00:04
Где двойной успех праздновали российские спортмены. В женском спринте классическим стилем всех опередила Юлия Белорукова. Ранее российская спортсменка в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира никогда не побеждала.
Эхо Москвы00:04
Если честно, сегодня с утра был неспокоен, ничто не предвещало победу. В прологе не все получилось, но уже в забегах почувствовал силу, понял, что могу бороться за победу. Все соперники сильные, все решалось на финише, я рад, что все получилось.
— Александр Большунов, российский лыжникТАСС вчера в 11:04
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