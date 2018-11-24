Спорт

Кубок мира по лыжному спорту стартовал в финской Руке
Эхо Москвы
00:04

Где двойной успех праздновали российские спортмены. В женском спринте классическим стилем всех опередила Юлия Белорукова. Ранее российская спортсменка в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира никогда не побеждала.
Эхо Москвы00:04
Александр Большунов
Если честно, сегодня с утра был неспокоен, ничто не предвещало победу. В прологе не все получилось, но уже в забегах почувствовал силу, понял, что могу бороться за победу. Все соперники сильные, все решалось на финише, я рад, что все получилось.
— Александр Большунов, российский лыжникТАСС вчера в 11:04

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Российский лыжник, четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.
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