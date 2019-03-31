Футбол

Кубок французской лиги достался «Страсбуру»Вести.Ru вчера в 21:27

Судьба Кубка решилась в серии послематчевых пенальти, которые лучше выполнили футболисты "Страсбура" – 4:1. "Страсбур" в четвертый раз стал обладателем Кубка лиги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги

Матч ТВвчера в 18:50

ФК «Страсбур» завоевал Кубок французской лиги, обыграв в серии пенальти «Генгам»

ТАССвчера в 19:12

«Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В предыдущих 5 сезонах побеждал «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 19:09

«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги

Чемпионатвчера в 18:53

«Страсбург» обыграл «Генгам» и завоевал Кубок французской лиги

Газета.Ruвчера в 19:32

Льенар в финале Кубка лиги повторил легендарный пенальти Зидана

Спорт-Экспрессвчера в 19:18

«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции

Евро-футбол.рувчера в 18:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Обновлено в 04:15
Спорт

Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Экономика

Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать

Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента страны на избирательном участке в колледже морского и речного флота в Киеве.
Обновлено в 04:24
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке

Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Музыка

Полина Гагарина спела «Колыбельную» и прошла в финал конкурса «Singer»

Полина Гагарина уверенно идет к победе во всемирно известном вокальном конкурсе "Singer", который проходит в Китае.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

В Одесской области не открылся избирательный участок

Один из избирательных участков в Измаиле Одесской области до сих пор не начал работу, Центральная избирательная комиссия собирается на заседание по этому поводу, сообщила в воскресенье на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Баскетбол

25 очков Тобиаса Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»

Самым результативным игроком встречи (25 очков) стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис.
Обновлено в 02:29
Общество

В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни

Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция RTL.
Обновлено вчера в 09:39
Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Хоккей

Илья Воробьев: «ЦСКА не пускает на пятак»

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В

Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией

Женатый Максим Дунаевский появился на премии «Ника» с новой пассией.
Обновлено в 01:55
Футбол

Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой более 2 км

В Елизовском районе Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,3 км.
Обновлено в 01:34
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Увеличилось число нарушений в ходе голосования на Украине

Обновлено в 03:20
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Обновлено в 04:48
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Обновлено в 04:46
Спорт

Роднина выступила против участия юниорок во «взрослых» турнирах

Обновлено 29 марта в 04:20
Политика

КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

Семенович показала отрывок из нового клипа, ради которого «располнела»

39-летняя Анна Семенович готовится презентовать поклонникам свой новый клип, ради которого ей пришлось загримироваться.
Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное