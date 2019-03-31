Футбол
Кубок французской лиги достался «Страсбуру»Вести.Ru вчера в 21:27
Судьба Кубка решилась в серии послематчевых пенальти, которые лучше выполнили футболисты "Страсбура" – 4:1. "Страсбур" в четвертый раз стал обладателем Кубка лиги.
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«Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В предыдущих 5 сезонах побеждал «ПСЖ»
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«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги
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