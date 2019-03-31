Футбол

Кубок французской лиги достался «Страсбуру»Вести.Ru вчера в 21:27

Судьба Кубка решилась в серии послематчевых пенальти, которые лучше выполнили футболисты "Страсбура" – 4:1. "Страсбур" в четвертый раз стал обладателем Кубка лиги.
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«Страсбург» обыграл «Генгам» и завоевал Кубок французской лиги

Газета.Ruвчера в 19:32

«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги

Матч ТВвчера в 18:50

«Страсбур» выиграл Кубок французской лиги. В предыдущих 5 сезонах побеждал «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 19:09

«Страсбург» обыграл «Генгам» в серии пенальти и завоевал Кубок французской лиги

Чемпионатвчера в 18:53

ФК «Страсбур» завоевал Кубок французской лиги, обыграв в серии пенальти «Генгам»

ТАССвчера в 19:12

«Страсбур» в четвертый раз выиграл Кубок лиги

Спорт-Экспрессвчера в 18:48

«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции

Евро-футбол.рувчера в 18:45
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Политика

Тимошенко проголосовала на выборах президента

Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено вчера в 18:20
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации, сообщает «МБХ-медиа».
Обновлено в 03:31
Авто

На базе ИЖ-227151 построили кастом-пикап

Чтобы заниженная посадка не мешала преодолевать не слишком идеальные российские дороги, пикап снабдили пневматической подвеской.
Обновлено вчера в 04:24
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено 29 марта в 11:51
Политика

Глава Тувы рассказал, когда в республике ждут Путина

В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Канаде две дикие пумы напали на ребенка

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Начато расследование в отношении президента Эквадора

В отношении президента Эквадора Ленина Морено генеральный прокурор Рут Паласиос начала предварительное расследование по подозрению в связях с офшорными компаниями.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

На Украине за час голосования не открылось семь избирательных участков

Обновлено в 03:07
Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества

Обновлено вчера в 05:52
Культура

Филиал Лувра в ОАЭ не знает о местонахождении картины да Винчи

Обновлено в 01:08
Политика

Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.
Обновлено в 02:44
Политика

Внезапно умер глава украинской общины Венгрии

Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Игры

Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности

Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено вчера в 12:49
Кино

Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру

Кирилл Серебренников удостоен кинопремии "Ника" в номинации - "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Лето".
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

В Крыму усилили охрану границы с Украиной

Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:26
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».
Обновлено вчера в 22:26
Интернет

Цукерберг призвал власти активнее регулировать интернет

Обновлено в 03:19
Авто

Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне.
Обновлено вчера в 08:09
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