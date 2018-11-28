Футбол

Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти
Sports.ru
вчера в 05:05

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Лестер» в серии послематчевых пенальти победил «Саутгемптон». Этот матч был перенесен из-за гибели владельца клуба из Лестершира в результате крушения вертолета. В 1/4 финала «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити».
Sports.ruвчера в 05:05

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«Лестер» в серии пенальти завоевал путевку в четвертьфинал Кубка английской лиги

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«Лестер» в серии пенальти завоевал путевку в четвертьфинал Кубка английской лиги

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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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