Футбол
Кубок африканских наций стартовал в ЕгиптеРИА Новости 17:55
Финальная часть Кубка африканских наций по футболу стартовала в пятницу вечером в египетской столице Каире. В торжественной церемонии открытия чемпионата, которая прошла на каирском международном стадионе, принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
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