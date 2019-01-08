Футбол

Кубок африканских наций — 2019 пройдет в Египте
Sport24.ru
06:35

Египет ранее принимал Кубок Африки четыре раза, в последний раз — в 2006 году. Турнир должен состояться с 15 июня по 13 июля. В Кубке африканских наций 2019 года впервые в истории примут участие 24 команды континента.
Sport24.ru06:35

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Египет примет Кубок африканских наций 2019 года

Газета.Ru07:36

Кубок Африки-2019 пройдет в Египте

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Кубок африканских наций — 2019 пройдет в Египте

Sport24.ru06:35

Кубок африканских наций-2019 пройдет в Египте

Спорт-Экспресс06:35

Кубок Африки 2019 года состоится в Египте

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Кубок Африки-2019 пройдет в Египте

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Soccer.ruвчера в 06:18
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