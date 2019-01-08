Египет ранее принимал Кубок Африки четыре раза, в последний раз — в 2006 году. Турнир должен состояться с 15 июня по 13 июля. В Кубке африканских наций 2019 года впервые в истории примут участие 24 команды континента.

Спорт день за днем

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Футбол Футбол «Барселона» объявила о подписании контракта с игроком «Тулузы» Тодибо В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.

Футбол Футбол Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром Как сообщает корреспондент Sport24 Матвей Капускин, перед прохождением обследования Глушаков пообщался с болельщиками и согласился сделать с ними несколько фотографий на фоне баннера «Спартака».

Футбол Футбол «Челси» блокирует трансфер Фабрегаса в «Монако» Лондонский клуб блокирует сделку, это связано с тем, что "синие" сперва хотят найти полноценную замену для Фабрегаса, а потом отпустить его в "Монако" за 10 млн евро.

Футбол Футбол «Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.

Футбол Футбол Перейра покинет «Краснодар» летом

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Футбол Футбол «Барселона» провела переговоры с представителями Неймара "Барселона" ведет переговоры о возвращении нападающего "ПСЖ" Неймара.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» согласился продать Дембеле китайскому клубу Сообщается, что "шпоры" согласились продать своего футболиста за 9 млн фунтов.

Футбол Футбол Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»

Футбол Футбол Брат Погба: проблема заключалась в Моуринью Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Футбол Футбол Ван Гал может стать новым наставником «Бенфики» Голландский специалист Луи ван Гал может стать новым главным тренером «Бенфики» после увольнения с поста главного тренера команды Руи Витории, сообщает A Bola.