Футбол

Кубок Украины. Шахтер – Ингулец. БК «Париматч»: «от фаворита ждем полной концентрации»Букмекеры.рф 14 мая в 22:02

Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч финала Кубка Украины Шахтер – Ингулец, который состоится 15 мая, начало в 21:00 (МСК). Нынешний розыгрыш Кубка Украины ознаменовался множеством сенсаций. Самая большая из них - выход в финал команды из Первой лиги.
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Кубок Украины. Шахтер – Ингулец. БК «Париматч»: «от фаворита ждем полной концентрации»

Букмекеры.рф14 мая в 22:02

«Шахтер» - «Ингулец»: возможна ли сенсация?

Все про Спорт ру14 мая в 09:49
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Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
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В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
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Обновлено в 04:11
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Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию

На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».
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Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
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Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией

Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
Обновлено в 04:48
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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

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В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города

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Общество

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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
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Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
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Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

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Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна не всегда прислушивается к матери

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Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
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«Нафтогаз Украины» решил мириться с Россией

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомневается в возможности Еврокомиссии заблокировать строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 06:02
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В Белек артистка отправилась вместе с детьми – 7-летним Андреем и 5-месячным Григорием, для которого это первое в жизни путешествие.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Космос

Раскрыта точность прогнозов погоды России

По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
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Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
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Украинский футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. Обладатель Кубка УЕФА, одиннадцатикратный чемпион Украины, двенадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, четырёхкратный обладатель Кубка СССР.
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