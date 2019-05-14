Футбол
Кубок Украины. Шахтер – Ингулец. БК «Париматч»: «от фаворита ждем полной концентрации»Букмекеры.рф 14 мая в 22:02
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч финала Кубка Украины Шахтер – Ингулец, который состоится 15 мая, начало в 21:00 (МСК). Нынешний розыгрыш Кубка Украины ознаменовался множеством сенсаций. Самая большая из них - выход в финал команды из Первой лиги.
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Кубок Украины. Шахтер – Ингулец. БК «Париматч»: «от фаворита ждем полной концентрации»
Букмекеры.рф14 мая в 22:02
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
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Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
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