Кубок Украины. Шахтер – Ингулец. БК «Париматч»: «от фаворита ждем полной концентрации»Букмекеры.рф 14 мая в 22:02

Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч финала Кубка Украины Шахтер – Ингулец, который состоится 15 мая, начало в 21:00 (МСК). Нынешний розыгрыш Кубка Украины ознаменовался множеством сенсаций. Самая большая из них - выход в финал команды из Первой лиги.

Все про Спорт ру

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко признала, что корректирует фигуру в фотошопе После родов Тодоренко сбросила около двадцати килограмм лишнего веса, и сейчас продолжает работать над своей фигурой.

Политика Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

Происшествия На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.

Политика Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.

Экономика Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».

Футбол Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина» Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Армия и оружие Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.

Транспорт Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».

Общество Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».

Экономика Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.

Шоу-бизнес Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна не всегда прислушивается к матери 17-летняя девушка отметила, что часто советуется с родительницей, но не всегда прислушивается к ней.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Политика «Нафтогаз Украины» решил мириться с Россией Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомневается в возможности Еврокомиссии заблокировать строительство «Северного потока-2».

Шоу-бизнес Елизавета Боярская вместе с сыновьями отправилась на отдых в Турцию В Белек артистка отправилась вместе с детьми – 7-летним Андреем и 5-месячным Григорием, для которого это первое в жизни путешествие.

Армия и оружие Назван способ прохода авианосцев США в Черное море США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.

Космос Раскрыта точность прогнозов погоды России По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.